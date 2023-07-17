«Шансы есть»: Матыцин оценил вероятность участия России на Олимпиаде Министр спорта Матыцин допустил вероятность участия сборной России на Олимпиаде в Париже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матыцин

Сборная России может принять участие в Олимпийских играх в Париже, определенные шансы на это у нее есть, сообщил министр спорта России Олег Матыцин на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. По словам главы ведомства, которые приводит РИА Новости, Россия находится в диалоге с Международным олимпийским комитетом (МОК), а также со спортивными федерациями. Некоторые из них уже пригласили россиян на соревнования при условии участия под нейтральным флагом.

Какие-то шансы есть. Мы в диалоге с Международным олимпийским комитетом, часть федераций приняли решения о приглашении наших спортсменов для участия в международных соревнованиях. К великому сожалению, под нейтральным флагом и без гимна, что мы всегда комментировали как дискриминационный элемент, — заявил министр.

Вместе с тем министр отметил, что Россия не готова отправлять своих спортсменов на международные соревнования, если организаторы ставят неприемлемые для страны условия. К таким условиям относится обязательное подписание деклараций о критическом отношении спортсменов к СВО или политике государства.

Наши спортсмены и тренеры никогда на это не пойдут, — подчеркнул Матыцин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле будут добиваться участия российских спортсменов в Олимпиаде. Он осудил политизацию спорта, а решение Международного олимпийского комитета не направлять России приглашение на соревнования назвал несправедливым.