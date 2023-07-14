В Кремле пообещали добиваться участия россиян в Олимпиаде после запрета Песков: Москва будет добиваться для российских спортсменов права участвовать в Олимпиаде

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Российские спортсмены должны иметь полное право на участие в Олимпиаде-2024, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва готова работать на этом направлении, в том числе с Международным олимпийским комитетом.

Мы, конечно, считаем, что наши спортсмены должны иметь право выступать на международных соревнованиях, и с тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК, — сказал спикер Кремля.

Песков также осудил политизацию спорта, а решение комитета не направлять России приглашение на соревнования назвал несправедливым.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет заблокировал участие россиян на летних Играх, которые будут проходить во Франции в 2024 году. Официальные приглашения будут разосланы 26 июля. Их получат 203 национальных комитета, но Россия и Белоруссия не включены в список. В МОК открыто заявили, что причиной такого решения стала ситуация на Украине, где продолжаются боевые действия.

Россия также не получала приглашение для участия в Азиатских играх 2023 года. Как утверждалось, спортсмены из РФ и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, хотя и без права получения медалей.