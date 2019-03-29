Теннисные сезоны меряются «Большими шлемами» — мэйджорами, хотя как такового межсезонья в этом виде спорта нет. Даже во время официального перерыва теннисисты играют выставочные матчи и проводят коммерческие встречи. Если же говорить о «Шлемах», то сейчас самое время подвести итоги уходящего года. News.ru — о победах и поражениях российских теннисистов в 2018-м.

«Мне нужно время»

Все надежды женского российского тенниса связаны были традиционно с Марией Шараповой. Она проводила первый полноценный сезон после «мельдониевой» дисквалификации, впервые с 2016-го года попав в посев всех самых статусных турниров. Только вряд ли хотя бы половина возложенных на неё ожиданий оправдалась. Вспышки красивого тенниса, которые она демонстрировала по ходу сезона, были слишком редкими, и результат на выходе получился скромный.

Хотя начала Шарапова год вполне удачно: в январе она вышла в полуфинал турнира в Шэньчжене, проиграв там в трёх сетах чешке Катерине Синяковой. Но потом что-то сломалось. На первом турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии — россиянка дошла лишь до третьего круга, проведя два блестящих двухсетовых матча на старте и разгромно уступив немке Ангелик Кербер в тех же двух сетах. Тогда и закралась мысль, что на сверхдостижения Шарапова сейчас едва ли может рассчитывать. Стабильности всё не было, первая подача не проходила, количество двойных ошибок начало выражаться двузначным числом. Это привело к проблемам с психологией: у теннисистки появилась почти хроническая неуверенность. На помощь пришёл Томас Хогстедт, сменивший на должности личного тренера теннисистки Свена Грёнефельда.

Свен Грёнефельд и Мария Шарапова Julia Rahn/imago sportfotodienst/Global Look Press

Поначалу кадровые перестановки действительно работали. Шарапова выдала мощную связку на грунте: из полуфинала на турнире в Риме, четвертьфиналов в Мадриде и на парижском «Ролан Гарросе» — втором из мэйджоров сезона. В игре появилась агрессивность, а процент успешной первой подачи вырос с 63 до 71. Во Франции она могла встретиться с принципиальной соперницей — американкой Сереной Уильямс — и, кстати, имела все шансы победить. Серена не так давно вернулась на корт после рождения ребёнка и смотрелась крайне неубедительно. В последний момент, за несколько часов до встречи с Шараповой, американка снялась с турнира, объяснив это травмой руки. В Сети такой поступок назвали трусостью. Шанс поправить статистику личных встреч, где Шарапова уступает 3 — 19, у россиянки отобрали. Кто знает, появится ли ещё такая возможность?

После успешного грунтового сезона Шарапова пожаловалась на проблемы со здоровьем и перед началом травяного почти не играла. Это привело к абсолютному провалу. Роковым стал первый круг Уимблдона: теннисистка трижды не подала на матч и в итоге проиграла в трёх сетах Виталии Дьяченко. Объяснить это Шарапова не смогла. Шесть проигранных геймов на своей подаче, 10 двойных ошибок и лишь половина реализованных брейк-пойнтов — такая статистика оказалась гораздо красноречивее.

Потом Мария снова принялась залечивать травмы, снова не играла, снова оказалась не готова и в третьем круге Открытого чемпионата США разгромно проиграла не самой статусной сопернице — испанке Карле Суарес-Наварро. В октябре Шарапову ждали в России на Кубке Кремля, но она приняла решение досрочно завершить сезон.

«Мне нужно время. Хочу сосредоточиться на здоровье», — сказала она.

Всего за сезон она поучаствовала в 11 турнирах и провела 31 матч. Виной тому — травмы, психологические сложности, а иногда — банальное отсутствие удачи. Возвращаясь после дисквалификации, Шарапова ставила цель доказать всем честность своих побед. Но моложе теннисистка не становится, здоровья и прыти у неё не прибавляется. По итогам сезона бывшая первая ракетка мира удержалась в топ-30 мирового рейтинга, но хватит ли мотивации продолжать — большой вопрос.

Другая россиянка — Дарья Касаткина — наоборот провела ударный год. Она впервые в карьере вошла в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Вообще, для неё многое было впервые: и четвертьфинал турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», и два выхода в финал — в Индиан-Уэллсе и Дубае, и титул на Кубке Кремля. Всё это позволило Касаткиной даже отправиться на Итоговый турнир в Сингапур, где играют самые топовые теннисистки, в качестве первой запасной.

В истории 21-летней первой ракетки России нет той драмы, которая присуща карьере Марии Шараповой, поэтому российская публика пока не следит за ней с должным вниманием. Но всё идёт к тому, что уже в новом сезоне Касаткина не просто укрепится в топ-10 мирового рейтинга, но и поспорит за куда более высокую позицию.

Дарья Касаткина ZOPH/AFLO/Global Look Press

Не без нас

А вот в мужском российском теннисе, похоже, уходит эпоха безвременья. Сразу два россиянина — Карен Хачанов и Даниил Медведев — в прошедшем сезоне вошли в топ-20 мирового рейтинга: такого не было уже давно. Карен остановился в шаге от первой десятки, а Даниил стал 16-м.

Хачанов в прошедшем сезоне одержал две победы — на Кубке Кремля в Москве и на парижском турнире серии Masters. Медведев также первенствовал дважды: выиграл турниры в Сиднее и Токио, причём в финале последнего переиграл не кого-то, а японца Кея Нисикори — бронзового призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Правда, на главных стартах сезона — мэйджорах — россияне не были столь успешны. Они каждый раз попадали в число сеяных, вполне уверенно стартовали, но не выходили во вторую неделю соревнований. Лучший результат Карена в 2018 году — четвёртый раунд Уимблдона, а Даниила — третий круг того же Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Карен Хачанов Сергей Булкин/News.ru

Причина этому — банальный недостаток опыта: и Медведеву, и Хачанову по 22 года, и они пока просто не доросли до того, чтобы на равных соперничать с грандами типа Роджера Федерера или Рафаэля Надаля. На обоих россиян тем не менее уже обратила внимание теннисная элита, и никто не удивится, если в новом сезоне Хачанов и Медведев свои позиции улучшат. Их места в мировом рейтинге позволяют не волноваться за попадание в основную сетку всех основных турниров года, так что без российского представительства «Большой шлем — 2019» точно не останется.

Вообще все российские теннисисты вступают в новый сезон в приподнятом настроении. Впереди длинный, интересный тур, защита очков и титулов (а защищать есть что!) Одно расстройство: долго праздновать Новый год им не придётся. Ведь сезон начинается уже на днях: 29 декабря — Шэньчжень для девушек, 1 января — Брисбен для парней.