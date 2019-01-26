Самарин: рад, что сумел потрепать нервы Фернандеса

Российский фигурист Александр Самарин поделился эмоциями после завоевания серебра на чемпионате Европы.

«Я старался отключиться от того, что происходило вокруг меня. Не всё получилось так, как хотелось, но я рад, что получилось дотерпеть до конца, порадовать свою команду. Я рад за него (победителя — испанца Хавьера Фернандеса, который завершает карьеру. - Ред.), что он ушёл так красиво. Я рад, что сумел потрепать его нервы», — передаёт слова россиянина корреспондент News.ru.