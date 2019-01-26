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Самарин: рад, что сумел потрепать нервы Фернандеса

Александр Самарин Сергей Булкин/News.ru

Александр Самарин

спорт [ версия для печати ]

Российский фигурист Александр Самарин поделился эмоциями после завоевания серебра на чемпионате Европы.

«Я старался отключиться от того, что происходило вокруг меня. Не всё получилось так, как хотелось, но я рад, что получилось дотерпеть до конца, порадовать свою команду. Я рад за него (победителя — испанца Хавьера Фернандеса, который завершает карьеру. - Ред.), что он ушёл так красиво. Я рад, что сумел потрепать его нервы», — передаёт слова россиянина корреспондент News.ru.

По сумме двух прокатов он набрал 269,84 балла и уступил Фернандесу около балла.

Чемпионат Европы в Минске завершится 27 января показательными выступлениями.

Как сообщал News.ru, Тарасова назвала позором выступление Ковтуна на ЧЕ.


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