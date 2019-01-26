Самарин после серебра на ЧЕ: было тяжело психологически

Российский фигурист Александр Самарин поделился эмоциями после произвольного проката на чемпионате Европы.

«Сам себя заставил понервничать. Было тяжело не только физически, но и психологически. Несмотря на поддержку трибун, это немного давило. Прокатами недоволен, много есть над чем работать. Два балла отдал», — передаёт его слова корреспондент News.ru.