РУСАДА восстановит допинг-тестирование в конце мая

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Российская школьница Каролина Черных за время самоизоляции установила 20 рекордов. По словам 11-летней девочки, ей было просто скучно.

Как пишет Life, школьница стала первым подростком, кого включили в Зал славы Interrecord за вклад в развитие рекордных достижений России. Чтобы не скучать на самоизоляции, девочка установила за последний месяц...