РУСАДА восстановит допинг-тестирование в конце мая

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, когда агентство сможет возобновить допинг-тестирование.
РУСАДА восстанавливает тестирование с третьей декады мая, — сказал Ганус на онлайн-пресс-конференции, посвящённой возобновлению Российским антидопинговым агентством тестирования спортсменов на допинг.
РУСАДА 27 марта объявило о приостановлении допинг-тестирования из-за пандемии коронавируса.
Ранее, как писал NEWS.ru, заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая назвала жёсткими антидопинговые критерии ВФЛА, на основании которых будут сформированы составы рабочих органов организации и составы сборных национальных команд.
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