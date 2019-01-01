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Теннисист Хачанов проиграл Вавринке в Дохе

Карен Хачанов Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Карен Хачанов

спорт [ версия для печати ]

Теннисист из России Карен Хачанов проиграл со счётом 6:7 (7:9), 4:6 швейцарскому спортсмену Стэну Вавринке. Он был посеян под номером 3 на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дохе.

В следующий раз Вавринка будет играть с Николасом Джарри из Чили, передаёт ТАСС.

Соревнования в Дохе закончатся 5 января. Призовой фонд конкурса — $1,3 млн.

Ранее News.ru сообщал, что Хачанов поднялся на 11-ю строчку в рейтинге Международной ассоциации теннисистов (ATP) после победы на турнире «Мастерс» в Париже (Франция).


#теннис #доха
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