Теннисист Хачанов проиграл Вавринке в Дохе

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Карен Хачанов

Теннисист из России Карен Хачанов проиграл со счётом 6:7 (7:9), 4:6 швейцарскому спортсмену Стэну Вавринке. Он был посеян под номером 3 на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дохе.

В следующий раз Вавринка будет играть с Николасом Джарри из Чили, передаёт ТАСС.

Соревнования в Дохе закончатся 5 января. Призовой фонд конкурса — $1,3 млн.

Ранее News.ru сообщал, что Хачанов поднялся на 11-ю строчку в рейтинге Международной ассоциации теннисистов (ATP) после победы на турнире «Мастерс» в Париже (Франция).