Россиянин Борщёв дебютировал в UFC с победы нокаутом

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв в рамках турнира UFC on ESPN 32 одержал победу. Россиянин в первом раунде нокаутировал американца Дакоту Буша.

Встреча продлилась 3 минуты и 47 секунд. Борщёв нанёс сильный удар по корпусу соперника, после которого Буш не смог продолжить поединок.

Я доволен, усердный труд принёс плоды. У меня хорошо получается пробивать в печень. Это был крутой удар, короткий и прямо в корпус, — сказал Борщёв после боя.

Для российского бойца это был первый поединок в организации. Всего на счету Вячеслава шесть побед и одно поражение в ММА. Буш одержал восемь побед и потерпел четыре поражения в смешанных единоборствах.

Ранее стало известно, что российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник не примет участия в турнире UFC 270. Он должен был встретиться с американцем Грегом Харди.