Алексей Олейник не выступит на турнире UFC 270

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник не примет участия в турнире UFC 270. Он должен был встретиться с американцем Грегом Харди, которому уже нашли нового соперника, написал в Twitter журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Инсайдер не уточняет, что стало причиной отказа Олейника выйти в октагон, однако сообщает , что на замену россиянину вышел молдавский спортсмен Сергей Спивак.

На счету 26-летнего молдаванина 13 побед и три поражения в смешанных единоборствах. 33-летний Харди в ММА одержал семь побед и потерпел четыре поражения.

В свою очередь Олейник находится на серии из трёх поражений подряд. Всего российский боец одержал 59 побед в карьере, потерпел 16 поражений и одну встречу завершил вничью.

Турнир UFC 270 запланирован на 22 января. Он пройдёт в американском городе Анахайм.

Ранее другой российский ветеран ММА, Александр Шлеменко оценил свои шансы попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). 37-летний россиянин признался, что в этом ему может оказать помощь владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов.