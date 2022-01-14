Александр Шлеменко назвал «реальным» свой переход в UFC

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оценил свои шансы попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Россиянин в интервью «РБ Спорт: Единоборства» признался, что в этом ему может оказать помощь владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов, с которым у него сложились дружеские отношения.

Честно, я затрудняюсь сказать если ли договорённость о переходе. Я могу предположить, что любой чемпион Eagle FC сразу подписывается (в UFC). Всё-таки я довольно медийный боец не только в России, но и Северной Америке. Я много выступал там. У меня больше десяти боёв в главных событиях на одном из федеральных каналов. Как гипотетическое предположение, почему нет? Тем более Хабиб очень дружен с организацией UFC. Мне кажется, реально это сделать, — рассказал Шлеменко.

Отметим, что 37-летнему спортсмену предстоит титульный поединок в Eagle FC против чемпиона среднего веса Фаридуна Одилова из Таджикистана. Эта встреча пока не анонсирована, но должна состояться в начале года, потому на лето у Шлеменко запланирован бой с Магомедом Исмаиловым на турнире RCC.

Ранее чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смит заявил, что планирует провести поединки с россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.