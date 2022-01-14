Чемпион мира по боксу из США захотел подраться с Бетербиевым и Биволом

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смит заявил, что планирует провести поединки с россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Американец выразил желание стать абсолютным чемпионом своего дивизиона, сообщает Dazn News.

В качестве следующего соперника я хочу Артура Бетербиева или Сауля Альвареса. Я буду согласен на любой вариант. Мне хочется объединить пояса. Дмитрий Бивол? Он тоже интересен. Но перед встречей с ним я хочу провести бой с Бетербиевым. И только потом планирую взять реванш у Бивола, чтобы объединить все четыре титула, — сказал Смит.

Бетербиев является чемпионом в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF. Бивол владеет титулом по версии WBA. Дмитрий провёл бой со Смитом в марте 2019 года и победил американца единогласным решением судей.

15 января Смиту предстоит защита титула против американца Стива Джеффрарда.

Ранее американский тренер по боксу Тедди Атлас сказал, что Бетербиев обладает менталитетом воина, что делает его похожим на Хабиба Нурмагомедова. Он не согласился с мнением о том, тем, что Артур является примитивным боксёром, а его единственным сильным качеством является физическая сила.