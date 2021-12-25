Американский тренер сравнил Бетербиева с Нурмагомедовым

Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас сказал, что чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев обладает менталитетом воина, что делает его похожим на Хабиба Нурмагомедова. Об этом эксперт заявил в эфире собственного подкаста The Fight with Teddy Atlas, отметив, что считает экс-чемпиона UFC в лёгком весе одним из величайших бойцов MMA всех времён.

Бетербиев стал чемпионом <…> не только потому, что он сильный. Да, он действительно демонстрирует правильный настрой. Мне кажется, что он родом из той части света, где это чуть больше распространено. В этом плане он похож на Хабиба — возможно, величайшего бойца всех времён, чемпиона UFC, который недавно завершил карьеру. У него есть менталитет воина. Это словно порода, как кодекс поведения, — сказал Атлас.

При этом он не согласился с тем, что Бетербиев является примитивным боксёром, а его единственным сильным качеством является физическая сила.

За свою карьеру Бетербиев провёл 17 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу нокаутом. В последнем поединке он досрочно взял верх над американцем Маркусом Брауном. Схватка завершилась в девятом раунде.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик сказал, что Бетербиев является сильнейшим представителем дивизиона до 79,37 килограмма. По его словам, вывод об этом можно сделать по уровню оппонентов и активности.