Магомед Исмаилов вызвал на бой Александра Шлеменко

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В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 10. После завершения главного поединка шоу на ринге появился боец в средневесовой категории Магомед Исмаилов. Он вызвал на бой экс-чемпиона Bellator, легенду отечественных смешанных единоборств Александра Шлеменко.

Сразу после этого организаторы вывели в прямой эфир Александра Шлеменко. В итоге бойцы объявили о пятираундовой схватке. Бой состоится летом в Екатеринбурге.

Ранее Шлеменко провёл три поединка под эгидой RCC.

Магомед Исмаилов в последний раз выступал в AMC Fight Nights против действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева. Он проиграл Минееву техническим нокаутом.

Ранее Минеев заявил, что их поединок с бывшим обладателем титула Bellator Александром Шлеменко может стать одним из «крутейших событий» 2022 года.