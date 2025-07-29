Россияне отстрелялись на серебро во время чемпионата Европы Россияне Туруло и Семененко заняли второе место на чемпионате Европы по стрельбе

На проходящем во французском Шатору чемпионате Европы по стрельбе российские спортсмены Дарья Туруло и Анатолий Семененко завоевали серебряные медали в дисциплине скит, сообщает Международная федерация стрелкового спорта. Туруло в решающем поединке уступила представительнице Греции Эммануэле Кацураки.

Семененко же в финале не смог одолеть польского стрелка Кацпера Ежи Баксалары. Соревнования, где российские участники выступают в нейтральном статусе, завершатся 7 августа.

Ранее дуэт Руслана Тернового и Никиты Шлейхера, выступающий в нейтральном статусе, пробился в финал соревнований по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате мира в Сингапуре. В предварительном раунде спортсмены набрали 407,91 балла, заняв второе место и обеспечив себе участие в решающем этапе среди восьми сильнейших пар. Лидером квалификации стали китайские прыгуны Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун.

Также стало известно, что российская саблистка Яна Егорян одержала победу на чемпионате мира в Тбилиси. В финальном поединке она со счетом 15:11 взяла верх над польской спортсменкой Сюзанной Цеслар. Для 31-летней Егорян эта золотая медаль стала первой в личном зачете на мировых первенствах. До этого она дважды побеждала в составе команды.