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29 июля 2025 в 18:24

Звезда «Игры престолов» потянул вес в 505 кг

Актер Бьернссон из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге

Хафтор Юлиус Бьернссон Хафтор Юлиус Бьернссон Фото: Nicole Kubelka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хафтор Юлиус Бьернссон, прославившийся ролью Григора Клигана в культовом сериале «Игра престолов», на соревнованиях Eisenhart Black Competition в Германии установил мировой рекорд в становой тяге, сообщает BarBend. Ему покорился вес в 505 кг.

Во время выполнения рекордной попытки Бьернссон использовал разрешенное правилами экипировочное снаряжение. Он был одет в специальный костюм, поддерживающий пояс и тяговые ремни.

Ранее девочка из Московской области в возрасте девяти лет установила более 20 мировых рекордов в пяти различных жимовых дисциплинах. Третьеклассница Анастасия, чей вес составляет всего 32 кг, демонстрирует феноменальные результаты: поднимает штангу, почти вдвое превышающую ее собственную массу тела.

До этого Варвара Кузьминова, представляющая Россию, завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике в Перу. Спортсменка выступила в весовой категории до 76 кг среди атлетов до 17 лет, показав суммарный результат 235 кг (108 кг в рывке и 127 кг в толчке). Это достижение принесло россиянке не только чемпионский титул, но и три рекорда.

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