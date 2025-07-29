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29 июля 2025 в 19:46

Владивостокский «призрачный гонщик» на горящем мопеде попал на видео

Во Владивостоке мопед гонщика вспыхнул во время соревнований по спидвею

Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Мопед одного из участников соревнований по спидвею, которые проходили во Владивостоке, вспыхнул во время гонки и попал на видео, которым поделился Telegram-канал «Mash на спорте». Причем находившийся за рулем спортсмен не сразу увидел пламя, охватившее транспортное средство.

Инцидент произошел с гонщиком Никитой Смышниковым, мопед которого загорелся на финише командного заезда между коллективами «Старт» и «Восток». Спортсмен успел оперативно покинуть транспортное средство и не пострадал.

Ранее два автомобиля были уничтожены огнем на парковке в балашихинском районе Никольско-Трубецкое в Подмосковье. Известно, что возгорание произошло ночью. Местным жителям удалось заснять из окна своей квартиры на видео полыхающие авто. Кроме того, на кадры попали и сотрудники МЧС, которые прибыли к месту инцидента и начали тушить пожар. Очевидцы уточнили, что перед возгоранием услышали три хлопка, после чего у машин сработала сигнализация.

Кроме того, в Сети появились кадры мощного пожара на борту пассажирского парома KM Barcelona VA вблизи индонезийского побережья. Известно, что судно перевозило 280 пассажиров.

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