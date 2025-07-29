Владивостокский «призрачный гонщик» на горящем мопеде попал на видео Во Владивостоке мопед гонщика вспыхнул во время соревнований по спидвею

Мопед одного из участников соревнований по спидвею, которые проходили во Владивостоке, вспыхнул во время гонки и попал на видео, которым поделился Telegram-канал «Mash на спорте». Причем находившийся за рулем спортсмен не сразу увидел пламя, охватившее транспортное средство.

Инцидент произошел с гонщиком Никитой Смышниковым, мопед которого загорелся на финише командного заезда между коллективами «Старт» и «Восток». Спортсмен успел оперативно покинуть транспортное средство и не пострадал.

Ранее два автомобиля были уничтожены огнем на парковке в балашихинском районе Никольско-Трубецкое в Подмосковье. Известно, что возгорание произошло ночью. Местным жителям удалось заснять из окна своей квартиры на видео полыхающие авто. Кроме того, на кадры попали и сотрудники МЧС, которые прибыли к месту инцидента и начали тушить пожар. Очевидцы уточнили, что перед возгоранием услышали три хлопка, после чего у машин сработала сигнализация.

Кроме того, в Сети появились кадры мощного пожара на борту пассажирского парома KM Barcelona VA вблизи индонезийского побережья. Известно, что судно перевозило 280 пассажиров.