Жуткий пожар на пароме с сотнями людей на борту попал на видео

Жуткий пожар на пароме с сотнями людей на борту попал на видео Опубликованы кадры пожара на пароме с 280 пассажирами у берегов Индонезии

Издание Daily Mail опубликовало кадры крупного пожара, вспыхнувшего на пассажирском пароме KM Barcelona VA у берегов Индонезии. На борту находились 280 пассажиров. Информация о пострадавших в сообщении не приводится.

На кадрах видно, что судно полностью охвачено огнем, над ним поднимаются клубы густого серого дыма. Пассажиры, чтобы спастись от языков пламени, массово выпрыгивали за борт.

Ранее в американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек. По данным береговой службы, в результате случившегося есть пострадавшие. Инцидент произошел в День поминовения, который является государственным праздником и выходным в США.

До этого лодка взорвалась в порту Форт-Лодердейл в американском городе Флорида. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Тогда же российское судно Ursa Major затонуло между Испанией и Алжиром. Причиной стал взрыв в машинном отделении. На борту в момент происшествия находились 16 членов экипажа, 14 из которых были спасены и доставлены в порт Картахены.