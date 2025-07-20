Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 14:58

Жуткий пожар на пароме с сотнями людей на борту попал на видео

Опубликованы кадры пожара на пароме с 280 пассажирами у берегов Индонезии

Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

Издание Daily Mail опубликовало кадры крупного пожара, вспыхнувшего на пассажирском пароме KM Barcelona VA у берегов Индонезии. На борту находились 280 пассажиров. Информация о пострадавших в сообщении не приводится.

На кадрах видно, что судно полностью охвачено огнем, над ним поднимаются клубы густого серого дыма. Пассажиры, чтобы спастись от языков пламени, массово выпрыгивали за борт.

Ранее в американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек. По данным береговой службы, в результате случившегося есть пострадавшие. Инцидент произошел в День поминовения, который является государственным праздником и выходным в США.

До этого лодка взорвалась в порту Форт-Лодердейл в американском городе Флорида. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Тогда же российское судно Ursa Major затонуло между Испанией и Алжиром. Причиной стал взрыв в машинном отделении. На борту в момент происшествия находились 16 членов экипажа, 14 из которых были спасены и доставлены в порт Картахены.

пожары
паромы
Индонезия
происшествия
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле сообщили о болезни Нетаньяху
Появились новые данные о состоянии искалеченной в Дубае модели
Атаки на Москву, коллапс с поездами в Ростове: как ВСУ атакуют РФ 20 июля
«Возвысил Россию»: Карлсон описал проделанную Путиным работу
Друг по переписке убедил челябинца сломать мемориал в Аше
«Позор нации»: Алаудинов осудил чеченского военного за драку с бойцом ММА
Кулинарное шоу Меган Маркл и сериал принца Гарри провалились на Netflix
Производитель дронов-камикадзе «Герань» привел статистику их выпуска
Стало известно, когда Купянск и Волчанск могут перейти под контроль России
Одного из создателей игр про Лару Крофт посадили в тюрьму
Коц назвал возможную цель российских войск после Белой Горы
Юрист раскрыл источник миллиардных доходов Высоцкой
Самойлова завела нового питомца по кличке Педро
Роспотребнадзор сделал заявление по вспышке лихорадки чикунгунья
FPV-дрон отправил американский БТР на свалку бронетехники
Жуткий пожар на пароме с сотнями людей на борту попал на видео
Сильнейший ураган в Гонконге попал на видео
Как в СССР! Пирожное «Березка»: песочное лакомство с масляным кремом
Туристический паром с сотнями пассажиров загорелся на ходу
Рэпер Птаха раскрыл детали сотрудничества с Марией Захаровой
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля
Россия

Войска «взяли Европу» и мощный разгром ТЦК: новости СВО к вечеру 18 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.