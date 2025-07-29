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29 июля 2025 в 11:47

Американец расстрелял шесть человек возле казино в Неваде

CNN: три человека погибли и три пострадали при стрельбе у казино в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США неизвестный устроил стрельбу возле казино в городе Рино, штат Невада, сообщает американский телеканал CNN. По его данным, в результате происшествия три человека погибли и еще трое пострадали.

Мотивы стрелка до сих пор неизвестны, связи между подозреваемым и жертвами нет, заявил начальник полиции Спаркса Крис Кроуфорт. По его словам, в общей сложности пострадали шесть человек, трое из них смертельные. Двое остаются в больнице в критическом состоянии, а один человек был выписан, — говорится в материале.

Все произошло рядом с заведением Grand Sierra Resort. Подозреваемый некоторое время расхаживал по парковке, а потом достал оружие и открыл огонь. Когда к месту происшествия прибыли полицейские, он начал стрелять и по ним, однако был ранен и задержан. Сейчас мужчина находится в больнице в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о стрельбе в высотном здании на Манхэттене. Мужчина в бронежилете открыл беспорядочный огонь внутри небоскреба. Пять человек погибли, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Полиция оперативно отреагировала прибыла на место происшествия и нейтрализовала стрелка.

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