Российские спортсмены досрочно выполнили план по завоеванию золотых медалей на Европейских играх в Минске.
Наши спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям, который перед началом игр озвучил президент ОКР Станислав Поздняков, — говорится в заявлении ОКР.
Таким образом, наши спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям, который перед началом Игр озвучил Президент ОКР Станислав Поздняков.— Olympic Russia (@Olympic_Russia)
Наши поздравления!
#minsk2019 #М2019 #КомандаРоссии 27 июня 2019 г.
В активе сборной России, лидирующей в общекомандном зачёте, 67 наград (30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых).
Российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко стали бронзовыми призёрами Европейских игр в Минске на дистанции 500 м, писал News.ru.