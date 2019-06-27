https://static.news.ru/photo/512d58b2-98d9-11e9-a832-fa163e074e61_1024.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские спортсмены досрочно выполнили план по завоеванию золотых медалей на Европейских играх в Минске.

Наши спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям, который перед началом игр озвучил президент ОКР Станислав Поздняков, — говорится в заявлении ОКР.

Таким образом, наши спортсмены досрочно выполнили план по золотым медалям, который перед началом Игр озвучил Президент ОКР Станислав Поздняков.



Наши поздравления! #minsk2019 #М2019 #КомандаРоссии — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 27 июня 2019 г.

В активе сборной России, лидирующей в общекомандном зачёте, 67 наград (30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых).

Российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко стали бронзовыми призёрами Европейских игр в Минске на дистанции 500 м, писал News.ru.