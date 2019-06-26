Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв должен обращаться к лидеру страны Владимиру Путину, чтобы избежать ситуаций, когда российских спортсменов будут и дальше дисквалифицировать без доказательств вины.

Как-то нужно действовать Владимиру Драчёву. Не сидеть на месте. Драчёв должен обращаться к президенту России! Он же президент Федерации биатлона России, должен биться за каждого спортсмена, а значит, имеет право...