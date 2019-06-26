Российские байдарочницы Кира Степанова и Анастасия Панченко стали бронзовыми призёрами Европейских игр в Минске на дистанции 500 м.
Россиянки показали время 1.43,358, уступив серебряным призёрам венгеркам Анне Караш и Дануте Козак (1.42,526). Чемпионками стали хозяйки соревнований Ольга Худенко и Марина Дитвинчук (1.42,888).
Кроме того, российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал серебро на дистанции 1000 м.
Россияне лидируют в общекомандном зачёте с 24 золотыми, 14 серебряными и 17 бронзовыми медалями.
Ранее сборная России по дзюдо завоевала золото Европейских игр 2019 года в Минске, писал News.ru.