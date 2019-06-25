Бывший чемпион M-1 Challenge в лёгком весе украинец Александр Бутенко, выступающий за челябинский клуб Ferrum, прокомментировал решение Фёдора Емельяненко продолжить карьеру в смешанных единоборствах.

Это личное дело Фёдора. Если человек хочет продолжать, он имеет на это право, если не хочет — пусть завязывает. Он уже всего достиг, всем всё доказал. На его примере воспитано...