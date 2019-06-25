Сборная России по дзюдо завоевала золото Европейских игр 2019 года в Минске.
Российская команда, которую представляли Хусейн Халмурзаев, Алена Прокопенко, Инал Тасоев, Муса Могушков, Ксения Чибисова и Дарья Межецкая, одержала победу над Португалией в финале командных соревнований.
Россияне победили со счётом 4:3, уступая по ходу поединка 0:3.
II Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Ранее представители РФ проиграли румынской паре в четвертьфинале II Европейских игр, писал News.ru.