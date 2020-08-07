Спорт

Российский тренер по плаванию Геннадий Турецкий скончался на 72 году жизни

23:45, 07 августа 2020 12
Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта России сообщило о гибели российского тренера Геннадия Турецкого. Он скончался на 72-м году жизни.

По словам представителей ведомства, подопечные тренера неоднократно получали медали высшей пробы. Одним из учеников Турецкого был четырёхкратный олимпийский чемпион и многократный рекордсмен Александр Попов.

Ведомство принесло искренние соболезнования родным, близким и ученикам многогранного таланта Турецкого.

Ранее NEWS.ru писал, что российский тренер по современному пятиборью Валерий Ильин скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

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