Российский тренер по плаванию Геннадий Турецкий скончался на 72 году жизни

Министерство спорта России сообщило о гибели российского тренера Геннадия Турецкого. Он скончался на 72-м году жизни.
По словам представителей ведомства, подопечные тренера неоднократно получали медали высшей пробы. Одним из учеников Турецкого был четырёхкратный олимпийский чемпион и многократный рекордсмен Александр Попов.
Ведомство принесло искренние соболезнования родным, близким и ученикам многогранного таланта Турецкого.
Ранее NEWS.ru писал, что российский тренер по современному пятиборью Валерий Ильин скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал коронавирус.
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