Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:27

Паралимпийцы добились права на российский флаг

Российские паралимпийцы доказали право выступать под флагом на турнирах FIS

Российские паралимпийцы Российские паралимпийцы Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Российские паралимпийцы добились права выступать под национальным флагом и с гимном на турнирах, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщил в своем Telegram-канале глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его словам, спортсмены отстояли эту возможность через Спортивный арбитражный суд (CAS).

Россия выиграла иск в CAS к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Иск был подан Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России, сопровождался юристами Олимпийского комитета России и Министерства спорта России, — написал министр.

Ранее президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщал, что российские паралимпийцы получили возможность выступать под национальным флагом и с гимном страны на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Он уточнил, что гимн будет исполняться в случае завоевания спортсменами золотых медалей.

До этого Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Решение было принято по результатам голосования на генеральной ассамблее, которая проходила в Сеуле. Голосование изначально было запланировано на 26 сентября, но затем его перенесли на один день по техническим причинам.

Паралимпиада
спорт
конфедерации
суды
