Российские биатлонисты выступят на ЧМ под флагом СБР и с гимном IBU

https://static.news.ru/photo/50b098fa-60b4-11eb-a80f-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира в 2021 году под флагом СБР и с гимном IBU (Международный союз биатлонистов). Кроме того, полное название «Союз биатлонистов России» на турнире использовать запретили, допустили только сокращённый вариант — RBU (Russian Biathlon Union), рассказали в пресс-службе IBU.

В документе говорится, что вместо триколора РФ на флагштоке разместят модифицированный монохромный логотип СБР (без надписи), а IBU вместе с организаторами соревнований изготовит символику за счёт РФ. ЧМ пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Российские спортсмены и персонал сборной РФ не смогут демонстрировать флаг РФ, любые национальные эмблемы или символы или название «Россия» на одежде, экипировке и личных вещах в любых официальных зонах проведения ЧМ IBU в течение двух лет, — передаёт IBU.

17 декабря 2020 года коллегия арбитров CAS в Лозанне лишила спортсменов из России возможности выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом и гимном своей страны до 16 декабря 2022 года. Помимо этого, Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя Олимпийских игр и чемпионатов мира.

14 января CAS опубликовал мотивировочную часть решения, обвинив российские власти в сокрытии самого факта сокрытия допинговых схем. В РУСАДА не согласились с выводами суда, там заявили, что суждения основаны на неверной и односторонней оценке фактов. Санкции, наложенные CAS, в России назвали безосновательными и несправедливыми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно дисквалифицированы за причастность к проведению договорных матчей. Такое решение приняло Международное теннисное агентство профессиональной этики (ITIA).