«Разочаровывающе и грустно»: Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на отказ Магнуса Карлсена сыграть с ним матч за шахматную корону. Он отметил, что это обстоятельство его очень разочаровывает, сообщает Chess24. Ранее норвежский шахматист отказался от защиты титула, объяснив это потерей мотивации.

Лично для меня это довольно разочаровывающе и грустно. Может быть, он чувствовал себя заложником всей этой ситуации, — заявил Непомнящий.

Новым соперником россиянина станет Дин Лижэнем, который занял второе местов турнире претендентов.

Ранее в пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР) заявили, что решение норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена отказаться от матча за звание чемпиона мира против россиянина Яна Непомнящего из-за отсутствия мотивации является обоснованным и заслуживает доверия. В федерации отметили, что будущий соперник Непомнящего китаец Дин Лижэнь — один из сильнейших шахматистов в мире, что признает сам российский гроссмейстер.