В Федерации шахмат России оценили нового соперника Непомнящего Пресс-атташе ФШР: соперник Непомнящего Дин Лижэнь — один из сильнейших шахматистов мира

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Ян Непомнящий

Решение норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена отказаться от матча за звание чемпиона мира против россиянина Яна Непомнящего из-за отсутствия мотивации является обоснованным и заслуживает доверия, рассказала NEWS.ru пресс-атташе Федерации шахмат России (ФШР) Этери Кублашвили. Она отметила, что будущий соперник Непомнящего китаец Дин Лижэнь — один из сильнейших шахматистов в мире, ничем не уступающий Карлсену, что признает сам российский гроссмейстер.

Карлсен объяснил свое решение тем, что у него уже нет мотивации играть новый матчевый цикл. Я верю в то, что он сказал, его объяснение звучит аргументированно и понятно. Я не знаю, как на это отреагировал Ян Непомнящий, сейчас он на турнире, а во время соревнований игроков беспокоить не следует. Что касается китайского гроссмейстера, то Дин Лижэнь — один из сильнейших шахматистов мира. Он выдающийся спортсмен с очень интересным стилем игры. К тому же у него сильный бойцовский характер. Недавно в интервью мне сам Непомнящий сказал, что «по чисто шахматным качествам» (хотя, возможно, это будет громко сказано) он едва ли уступает Магнусу. Поэтому Дин будет очень серьезным соперником. В целом просто так люди на матч за звание чемпиона мира не выходят, — отметила Кублашвили.

Ранее днем стало известно, что Карлсен отказался от противостояния с Непомнящим за шахматную корону. Их предыдущая встреча закончилась победой норвежца — в декабре 2021-го Карлсен обыграл россиянина в матче за звание чемпиона мира со счетом 7,5:3,5.

Из-за отказа от матча с россиянином норвежец не сможет защитить свой титул. Ранее россиянин выиграл турнир претендентов в Мадриде и получил право еще раз оспорить звание чемпиона мира после их декабрьской дуэли.