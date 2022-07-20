Гроссмейстер Карлсен отказался от чемпионского матча с Непомнящим Магнус Карлсен отказался от чемпионского матча с российским шахматистом Яном Непомнящим

Фото: Jacek Prondzynski/Fotopyk/Global Look Press

Магнус Карлсен

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего, передает ТАСС. Причины такого решения не оглашаются.

Из-за отказа от матча с россиянином норвежец не сможет защитить свой титул. Ранее россиянин выиграл турнир претендентов в Мадриде и получил право сыграть за звание чемпиона мира.

В декабре 2021-го Карлсен нанес поражение Непомнящему в матче за звание чемпиона мира. Норвежец переиграл россиянина со счетом 7,5:3,5.

Ранее российский гроссмейстер, экс-претендент на шахматную корону Сергей Карякин оценил выступление коллеги Яна Непомнящего, который выиграл турнир претендентов. Карякин отметил, что не общался с Непомнящим с 24 февраля.