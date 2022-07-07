«Он подписал письмо против спецоперации и играет»: Карякин о Непомнящем

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Ян Непомнящий

Российский гроссмейстер, экс-претендент на шахматную корону Сергей Карякин оценил выступление коллеги Яна Непомнящего, который выиграл турнир претендентов. Карякин отметил, что не общался с Непомнящим с 24 февраля.

Вот Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных турнирах под флагом ФИДЕ. Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся, — заявил Карякин «Спорт-Экспрессу».

Гроссмейстер отметил, что уважает Непомнящего как шахматиста и считает его победу на турнире претендентов полностью заслуженной.

В марте Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода из-за поддержки спецоперации РФ на территории Украины.

3 июля Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов под эгидой ФИДЕ в Мадриде и стал претендентом на шахматную корону, которой владеет Магнус Карлсен.