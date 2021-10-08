Ради биатлона выбросила паспорт: как россиянка попала в сборную Литвы

Мурманская биатлонистка Лидия Жураускайте переходит в сборную Литвы. Процесс оформления гражданства уже завершён, а потому со следующего сезона она должна получить право выступать за эту страну. Примечательно, что ради мечты выступить на Олимпиаде-2026 спортсменка отказалась от российского паспорта и намерена перебраться в Литву на постоянное место жительства. Рассказываем, какие перспективы у этой спортсменки.

Тише едешь — дальше будешь

Лидия Жураускайте — одна из многочисленных выпускниц мурманской школы биатлона, которая до сих пор никак не привлекала к себе внимание. Биатлоном стала заниматься довольно поздно — с 14 лет, а до этого пробовала себя в акробатике, лёгкой атлетике, конькобежном спорте и бальных танцах. Родители-лыжники больше рассчитывали на младшего брата, но он уже давно бросил спорт, а Лидия осталась.

Лидия Жураускайте мурманскспорт.рф

Выдающихся результатов у неё до сих пор не было. Она не входила в состав сборной России ни по девушкам, ни по юниоркам, хотя выполнила норматив мастера спорта. Прошлый юниорский сезон, который стал последним в её карьере перед переходом на взрослый уровень (ей исполнилось 22 года), Жураускайте завершила на 27-м месте, ни разу не попав на подиум, притом что большинство соперниц младше её по возрасту. Даже в родном регионе она не лучшая в своей возрастной группе. Большинство биатлонисток с таким бэкграундом просто тихо заканчивает карьеру и ищет новую профессию, но Лидия решила предпринять необычный ход. Кстати, стоит отметить, что тренеры не форсировали её готовность в юные годы и не гнались за медалями всех соревнований подряд, как это часто бывает в российской детско-юношеской системе.

Тише едешь — дальше будешь. Эта поговорка здесь работает. Мне Александр Юрьевич (тренер, Качановский. — NEWS.ru) всё время говорил: «Катайся спокойнее». А мне было страшно: «Как я смогу бегать, если я буду так медленно кататься!?» Но ничего, побежала, — рассказывала Жураускайте.

Литовские корни

Лидия сейчас оканчивает Мурманский арктический государственный университет, но дальнейшую свою жизнь решила пока связать с биатлоном. Очевидно, что попасть в сборную России у неё нет никаких шансов, причём её уровня недостаточно даже для сопредельных стран: Белоруссии, Украины и Молдавии, которые активно привлекают россиян. Однако возник неожиданный вариант, связанный с её корнями. Прадедушка Лидии был литовец, а потому она может получить гражданство страны по облегчённой системе репатриации. Но для этого нужно отказаться от российского гражданства.

Лидия Жураускайте мурманскспорт.рф

Далеко не все биатлонисты готовы пойти на такой шаг и сжечь все мосты с родиной. В частности, несколько лет назад бывшая биатлонистка юниорской сборной отказалась от перехода, узнав, что её новая страна не поддерживает двойного гражданства с Россией. Для Жураускайте это не стало проблемой, и своё будущее она видит именно в Литве, а федерация рассчитывает помочь ей. В Литве есть несколько неплохих спортсменов в мужской команде, но женская сборная ощутимо слабее, а её лидер Наталья Корчагина планирует закончить карьеру после Игр в Пекине, а потому биатлонистка, прошедшая российскую школу, может прийти ей на смену.

Лидия — без пяти минут гражданка Литвы. Не секрет, что она уже получила гражданство по программе восстановления — её прадед был литовцем. В течение года с помощью федерации были собраны все архивные документы. Мы получили решение о предоставлении ей литовского гражданства, теперь мы ждём единственный документ из России об отказе от гражданства этой страны, — рассказал президент Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас.

Успеть до следующей Олимпиады

Пример Жураускайте уникален тем, что её смену гражданства никак не назовёшь фиктивной, в отличие от большинства других россиян, которые после окончания выступлений в соседних странах спокойно возвращаются на родину. В Литве ей придётся теперь жить и после ухода из спорта, при этом, возможно, получать образование и искать какую-то профессию. Паспорт страны ЕС, конечно, даёт большие преимущества, но и реализовать себя там будет сложнее.

Лидия Жураускайте мурманскспорт.рф

Главную цель для себя спортсменка пока определила как Олимпийские игры — 2026. За это время ей нужно будет много работать над собой и повышать свой спортивный уровень, чтобы выполнить квалификацию и стать одним из лидеров команды. Возможно, какое-то время придётся провести в резерве на Кубке IBU. Сама спортсменка, впрочем, настроена оптимистично.

Моя главная цель — Олимпийские игры в Италии. Я не могу выступить на Олимпиаде в Пекине, потому что мы не успеваем получить гражданство. Но мне очень важно, что меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве, — отметила спортсменка.

Её переход должен быть без проблем одобрен IBU, так как Лидия не заиграна за сборную России и имеет реальные связи со своей новой страной, что является обязательным пунктом новых правил о переходах.