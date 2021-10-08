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Ради биатлона выбросила паспорт: как россиянка попала в сборную Литвы
Спорт

Ради биатлона выбросила паспорт: как россиянка попала в сборную Литвы

Лидии Жураускайте помогли литовские корни и поддержка федерации биатлона
11:23, 08 октября 2021
Фото: мурманскспорт.рф
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Мурманская биатлонистка Лидия Жураускайте переходит в сборную Литвы. Процесс оформления гражданства уже завершён, а потому со следующего сезона она должна получить право выступать за эту страну. Примечательно, что ради мечты выступить на Олимпиаде-2026 спортсменка отказалась от российского паспорта и намерена перебраться в Литву на постоянное место жительства. Рассказываем, какие перспективы у этой спортсменки.

Тише едешь — дальше будешь

Лидия Жураускайте — одна из многочисленных выпускниц мурманской школы биатлона, которая до сих пор никак не привлекала к себе внимание. Биатлоном стала заниматься довольно поздно — с 14 лет, а до этого пробовала себя в акробатике, лёгкой атлетике, конькобежном спорте и бальных танцах. Родители-лыжники больше рассчитывали на младшего брата, но он уже давно бросил спорт, а Лидия осталась.

Лидия Жураускайте Лидия Жураускайте мурманскспорт.рф

Выдающихся результатов у неё до сих пор не было. Она не входила в состав сборной России ни по девушкам, ни по юниоркам, хотя выполнила норматив мастера спорта. Прошлый юниорский сезон, который стал последним в её карьере перед переходом на взрослый уровень (ей исполнилось 22 года), Жураускайте завершила на 27-м месте, ни разу не попав на подиум, притом что большинство соперниц младше её по возрасту. Даже в родном регионе она не лучшая в своей возрастной группе. Большинство биатлонисток с таким бэкграундом просто тихо заканчивает карьеру и ищет новую профессию, но Лидия решила предпринять необычный ход. Кстати, стоит отметить, что тренеры не форсировали её готовность в юные годы и не гнались за медалями всех соревнований подряд, как это часто бывает в российской детско-юношеской системе.

Тише едешь — дальше будешь. Эта поговорка здесь работает. Мне Александр Юрьевич (тренер, Качановский. — NEWS.ru) всё время говорил: «Катайся спокойнее». А мне было страшно: «Как я смогу бегать, если я буду так медленно кататься!?» Но ничего, побежала, — рассказывала Жураускайте.

Литовские корни

Лидия сейчас оканчивает Мурманский арктический государственный университет, но дальнейшую свою жизнь решила пока связать с биатлоном. Очевидно, что попасть в сборную России у неё нет никаких шансов, причём её уровня недостаточно даже для сопредельных стран: Белоруссии, Украины и Молдавии, которые активно привлекают россиян. Однако возник неожиданный вариант, связанный с её корнями. Прадедушка Лидии был литовец, а потому она может получить гражданство страны по облегчённой системе репатриации. Но для этого нужно отказаться от российского гражданства.

Лидия Жураускайте Лидия Жураускайте мурманскспорт.рф

Далеко не все биатлонисты готовы пойти на такой шаг и сжечь все мосты с родиной. В частности, несколько лет назад бывшая биатлонистка юниорской сборной отказалась от перехода, узнав, что её новая страна не поддерживает двойного гражданства с Россией. Для Жураускайте это не стало проблемой, и своё будущее она видит именно в Литве, а федерация рассчитывает помочь ей. В Литве есть несколько неплохих спортсменов в мужской команде, но женская сборная ощутимо слабее, а её лидер Наталья Корчагина планирует закончить карьеру после Игр в Пекине, а потому биатлонистка, прошедшая российскую школу, может прийти ей на смену.

Лидия — без пяти минут гражданка Литвы. Не секрет, что она уже получила гражданство по программе восстановления — её прадед был литовцем. В течение года с помощью федерации были собраны все архивные документы. Мы получили решение о предоставлении ей литовского гражданства, теперь мы ждём единственный документ из России об отказе от гражданства этой страны, — рассказал президент Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас.

Успеть до следующей Олимпиады

Пример Жураускайте уникален тем, что её смену гражданства никак не назовёшь фиктивной, в отличие от большинства других россиян, которые после окончания выступлений в соседних странах спокойно возвращаются на родину. В Литве ей придётся теперь жить и после ухода из спорта, при этом, возможно, получать образование и искать какую-то профессию. Паспорт страны ЕС, конечно, даёт большие преимущества, но и реализовать себя там будет сложнее.

Лидия Жураускайте Лидия Жураускайте мурманскспорт.рф

Главную цель для себя спортсменка пока определила как Олимпийские игры — 2026. За это время ей нужно будет много работать над собой и повышать свой спортивный уровень, чтобы выполнить квалификацию и стать одним из лидеров команды. Возможно, какое-то время придётся провести в резерве на Кубке IBU. Сама спортсменка, впрочем, настроена оптимистично.

Моя главная цель — Олимпийские игры в Италии. Я не могу выступить на Олимпиаде в Пекине, потому что мы не успеваем получить гражданство. Но мне очень важно, что меня заметили и дали возможность. Я вижу, как президент и тренер федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве, — отметила спортсменка.

Её переход должен быть без проблем одобрен IBU, так как Лидия не заиграна за сборную России и имеет реальные связи со своей новой страной, что является обязательным пунктом новых правил о переходах.

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