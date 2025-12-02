Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 14:02

«Рабочие процессы»: бывший футбольный арбитр оценил судейство в РПЛ

Арбитр Федотов: уровень судейства в РПЛ выше, чем в прошлом сезоне

Игорь Федотов Игорь Федотов Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В этом сезоне арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) судят лучше, чем в предыдущем чемпионате, заявил NEWS.ru бывший футбольный судья Игорь Федотов. По его словам, их работа всегда будет активно обсуждаться.

Судей всегда обсуждают. И этот сезон на самом деле не то что неплохой, он лучше, чем предыдущий, если посмотреть по статистике. Нормальные рабочие процессы. Я не вижу какой-то большой проблемы, — сказал Федотов.

Ранее Федотов рассказал, что главный судья РПЛ получает 200 тыс. рублей в поле и 100 тыс. зарабатывает арбитр на VAR. По его мнению, судьи должны получать больше — в районе 300 тыс. рублей, как это происходит в ведущих европейских чемпионатах.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью Sports.ru рассказал об условиях работы судей в РПЛ. За два матча в поле, один на VAR и еще один на АVAR судья может получить в районе 500 тыс. рублей.

РПЛ
судьи
критика
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Солнце обнаружили гигантскую группу пятен-рекордсменов
В Фокино студенты избили 12-летнего школьника после ссоры с одноклассницей
Армения опубликовала свыше 10 документов о переговорах по Карабаху
Россиянка стала свидетелем убийства сына кухонным топориком
Назван срок, когда искать пропавшую в Турции москвичку будет сложно
Психиатр рассказал, чем можно заменить хоббидоггинг
Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье
Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня
Акции «Ленфильма» перешли в собственность Петербурга
Эксперт оценил, сколько Россия заработает на экспорте мяса
В Раде заблокировали трибуну на фоне требований отставки кабмина
Кардиолог дала советы, что делать при гипертоническом кризе
В России могут ввести новые правила для заводчиков питомцев
Россияне вынесли Долиной «народный приговор» из-за скандала вокруг квартиры
В Госдуме ответили, сколько времени ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Юрист ответил, удастся ли решить проблему буллинга в Сети введением штрафов
Панжинский раскрыл, когда российские лыжники смогут выступить на Кубке мира
«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами
«Праздновать пока рано»: тренер Бородавко об отмене запрета FIS
В Госдуме объяснили решение CAS о допуске российских лыжников на Олимпиаду
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.