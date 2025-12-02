«Рабочие процессы»: бывший футбольный арбитр оценил судейство в РПЛ Арбитр Федотов: уровень судейства в РПЛ выше, чем в прошлом сезоне

В этом сезоне арбитры Российской премьер-лиги (РПЛ) судят лучше, чем в предыдущем чемпионате, заявил NEWS.ru бывший футбольный судья Игорь Федотов. По его словам, их работа всегда будет активно обсуждаться.

Судей всегда обсуждают. И этот сезон на самом деле не то что неплохой, он лучше, чем предыдущий, если посмотреть по статистике. Нормальные рабочие процессы. Я не вижу какой-то большой проблемы, — сказал Федотов.

Ранее Федотов рассказал, что главный судья РПЛ получает 200 тыс. рублей в поле и 100 тыс. зарабатывает арбитр на VAR. По его мнению, судьи должны получать больше — в районе 300 тыс. рублей, как это происходит в ведущих европейских чемпионатах.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в интервью Sports.ru рассказал об условиях работы судей в РПЛ. За два матча в поле, один на VAR и еще один на АVAR судья может получить в районе 500 тыс. рублей.