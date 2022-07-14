Путин поручил провести всероссийские и международные турниры по хоккею

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил Министерству спорта провести всероссийские и международные турниры по хоккею среди молодежных команд, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Министерство будет заниматься этим вопросом вместе с образовательным фондом «Талант и успех» и органами публичной власти федеральной территории «Сириус».

С 1 сентября по 30 ноября 2022 года необходимо сдать доклад по этому вопросу. Также глава страны проучил создать национальные молодежные студенческие спортивные лиги. Доклад необходимо подготовить до 1 сентября 2022 года.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос по поводу участия футбольных клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях. По словам Матыцина, такая возможность есть.