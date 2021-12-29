Путин и Лукашенко сыграли в товарищеском матче по хоккею

Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне, сообщает ТАСС. Лидеры двух стран вышли на лёд после переговоров в рамках неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Путин выступал под номером 11, Лукашенко — под номером 1.

Главы двух стран играли в одной команде за «белых» против «красных».

Путин первым поразил ворота соперника, открыв счёт уже на 3-й минуте. Вторую шайбу записал на свой счёт Лукашенко. Матч закончился со счётом 18:7 в пользу команды лидеров РФ и Белоруссии. В итоге Путин записал на свой счёт 7 шайб, Лукашенко поразил ворота соперника дважды, а его сын Николай — четырежды.

В составе команд также выступали звёзды советского и российского хоккея — депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор «Ночной хоккейной лиги» Алексей Касатонов.

Это не первый хоккейный матч, в котором оба президента играют бок о бок. Предыдущий матч состоялся в прошлом году в Сочи и завершился со счётом 13:4 в пользу лидеров двух стран. На льду Путин и Лукашенко выступали под теми же номерами.

В ходе переговоров, которые состоялись 29 декабря в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что в развитии Союзного государства за текущий год был сделан значительный шаг вперёд. Глава государства обратил внимание на увеличение товарооборота России и Белоруссии, несмотря на пандемию коронавируса.

Путин поблагодарил белорусских и российских коллег, а также Лукашенко за продуктивное сотрудничество и поддержу. При этом, по оценкам российского лидера, белорусская экономика находится в «хорошем состоянии».