Президент баскетбольного ЦСКА призвал вернуть пиво на трибуны

https://static.news.ru/photo/15dfa5c6-864a-11ea-9c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин призвал разрешить продажу слабоалкогольных напитков на стадионах, чтобы поддержать спорт во время экономического кризиса. Сейчас сезоны в спортивных лигах России остановились из-за пандемии коронавируса.

По мнению Ватутина, первые матчи нового баскетбольного сезона могут пройти без зрителей.

Спортивным клубам и лигам потребуется поддержка государства, но не нужны субсидии. Нужны правильные законы, например о возвращении продаж пива на спортивных объектах. Нам надо дать больше возможностей заработать, — отметил Ватутин в беседе с РБК.

Госдума начала в 2019 году обсуждать законопроект о возвращении пива на футбольные стадионы. Документ поддержал кабмин, а Федерация хоккея России (ФХР) и несколько других спортивных союзов предложили распространить его действие не только на футбол.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин назвал коронавирус большим ударом по российской экономике, чем мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.