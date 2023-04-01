Попросивший гражданство РФ боксер Джонсон рассказал, как его можно победить Пожелавший стать россиянином боксер Джонсон заявил, что для победы над ним его нужно убить

Фото: IMAGO/Torsten Helmke/Global Look Press

Кевин Джонсон

Американский боксер Кевин Джонсон, попросивший российское гражданство после победы над Вячеславом Дациком, рассказал журналистам «Известий», что его можно одолеть на ринге, только убив. Кроме того, американец выразил свое счастье в связи с триумфом и похвалил удары соперника.

Вы должны помнить: чтобы победить, вам нужно меня убить. <...> И если меня не убивают, то только делают сильнее, — сказал боксер.

Джонсон подчеркнул, что у Дацика очень сильные удары. Однако, по собственному признанию американца, справиться с ними ему помогла крепкая голова.

Джонсон победил большинством судейских голосов. На протяжении всего поединка в три раунда американец не выбрасывал силовых ударов, предпочитая работать джебом. Однако Дацик так и не смог пробить защиту Джонсона. После боя победитель обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил дать ему гражданство РФ.

Ранее Усман Нурмагомедов на турнире Bellator 292 провел бой с Бенсоном Хендерсоном и защитил титул чемпиона. Финиш состоялся уже в первом раунде. Брат знаменитого Хабиба сделал свою статистику еще более впечатляющей, теперь у него 17 побед и ни одного поражения. Бой прошел на арене SAP Center в Сан-Хосе.

Соперник россиянина за последние пять боев победил лишь дважды, однако одним из поверженных бойцов был Ислам Мамедов. Многие эксперты ожидали по-настоящему горячего поединка на Bellator 292, однако продолжительного шоу не получилось.