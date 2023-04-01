Американский боксер Кевин Джонсон, попросивший российское гражданство после победы над Вячеславом Дациком, рассказал журналистам «Известий», что его можно одолеть на ринге, только убив. Кроме того, американец выразил свое счастье в связи с триумфом и похвалил удары соперника.
Вы должны помнить: чтобы победить, вам нужно меня убить. <...> И если меня не убивают, то только делают сильнее, — сказал боксер.
Джонсон подчеркнул, что у Дацика очень сильные удары. Однако, по собственному признанию американца, справиться с ними ему помогла крепкая голова.
Джонсон победил большинством судейских голосов. На протяжении всего поединка в три раунда американец не выбрасывал силовых ударов, предпочитая работать джебом. Однако Дацик так и не смог пробить защиту Джонсона. После боя победитель обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил дать ему гражданство РФ.
Ранее Усман Нурмагомедов на турнире Bellator 292 провел бой с Бенсоном Хендерсоном и защитил титул чемпиона. Финиш состоялся уже в первом раунде. Брат знаменитого Хабиба сделал свою статистику еще более впечатляющей, теперь у него 17 побед и ни одного поражения. Бой прошел на арене SAP Center в Сан-Хосе.
Соперник россиянина за последние пять боев победил лишь дважды, однако одним из поверженных бойцов был Ислам Мамедов. Многие эксперты ожидали по-настоящему горячего поединка на Bellator 292, однако продолжительного шоу не получилось.