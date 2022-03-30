«Показал, как надо»: Матыцин поблагодарил Карякина за патриотизм

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил гроссмейстера Сергея Карякина и двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова за патриотическую позицию, сообщает ТАСС. По словам Матыцина, эти спортсмены показали пример всем россиянам.

Хочу поблагодарить Евгения Рылова и Сергея Карякина за мужественную патриотическую позицию. Вы показали всем россиянам, как надо отстаивать позицию нашего государства, не стесняясь, — сказал Матыцин.

18 марта Рылов принял участие в концерте-митинге «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» в «Лужниках». По данным ГУ МВД, на мероприятие пришли более 200 тысяч человек.

21 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине. При этом другой российский гроссмейстер, Сергей Шипов, проходивший по делу вместе с Карякиным, был признан невиновным и может продолжать выступления.

Ранее сообщалось, что британская компания Speedo, известная как производитель экипировки для плавания, расторгла контракт с россиянином Евгением Рыловым. Двукратный олимпийский чемпион стал участником митинга-концерта в «Лужниках» в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.