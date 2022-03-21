FIDE дисквалифицировала Карякина за поддержку спецоперации на Украине

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Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине, сообщается на официальном сайте организации. Соответствующее решение единогласно вынесли члены комитета по этике FIDE.

Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса по этике, ему на шесть месяцев запрещено участвовать в качестве игрока в любых международных соревнованиях, проводящихся под эгидой FIDE. Ограничение вступает в силу немедленно, — постановляется в документе.

При этом другой российский гроссмейстер, Сергей Шипов, проходивший по делу вместе с Карякиным, был признан невиновным и может продолжать выступления.

Ранее Карякин провёл шахматный матч с космонавтом Анатолием Иванишиным, который находится на борту Международной космической станции (МКС).