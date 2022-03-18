ГУМВД: митинг-концерт в «Лужниках» посетили более 203 тысячи человек

На митинг-концерт в Москве в честь воссоединения Республики Крым с Россией пришли более 200 тысяч человек, сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУМВД России. Мероприятие на большой спортивной арене «Лужники» началось в 15:00 по мск.

На территории «Лужников» находится более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним, — сообщили в пресс-службе ГУМВД.

Стадион посетил мэр Москвы Сергей Собянин, который поблагодарил граждан, посетивших мероприятие.

Митинг-концерт проходит по инициативе Общественной палаты России и Федерации независимых профсоюзов. В рамках программы запланированы выступления таких музыкальных групп как «Любэ» и «Руки Вверх». Также на мероприятии выступит Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати и другие артисты из России, Украины и ДНР.

Ранее в честь Дня воссоединения Республики Крым с Россией, а также в знак поддержки Вооружённых сил РФ на Эльбрусе установили Российский флаг с буквой Z, сообщило правительство Кабардино-Балкарии. Флаг с триколором был размещён на высоте более четырёх тысяч метров.