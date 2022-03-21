Speedo расторгла контракт с пловцом Рыловым после концерта в Лужниках

Британская компания Speedo, известная как производитель экипировки для плавания, расторгла контракт с россиянином Евгением Рыловым. Двукратный олимпийский чемпион стал участником митинга-концерта в Лужниках в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает портал Inside the Games.
Митинг-концерт
Компания Speedo сообщает, что немедленно разорвала спонсорское соглашение с Рыловым после посещения им мероприятия в «Лужниках», — приводит издание заявление компании.
Евгению Рылову 25 лет, он — двукратный чемпион Игр в Токио, на его счету есть бронза и серебро. Дважды российский пловец становился чемпионом мира и трижды — победителем мирового первенства на короткой воде.
Ранее сообщалось, что появление российских спортсменов, особенно действующих, в «Лужниках» предсказуемо вызвало бурную реакцию на Западе. Особенно почему-то среди биатлонистов. Достаточно жёстко высказался многократный олимпийский чемпион Тарьей Бё.