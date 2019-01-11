Почему «Коламбус» отстранил Бобровского

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Сергей Бобровский

Три причины скандала с участием одного из лучших вратарей НХЛ

В полку нелепых и казённых формулировок прибыло. Ещё памятна история с Юрием Красножаном, которого уволили из «Локомотива» за «допущенные упущения». Теперь зараза перекинулась через океан — вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского отстранили от игры с «Нэшвиллом» за «несоответствие ожиданиям и ценностям». Что скрывается за этой фразой — неизвестно. News.ru упражняется в чтении между строк.

Скандал

Это, безусловно, он. Особенно на фоне яркой игры Бобровского в декабре. Последний месяц в прошлом году выдался для 30-летнего вратаря по-настоящему удачным. Его признали первой звездой целой недели — третьей в месяце. И было за что: «Коламбус» одержал четыре победы в четырёх матчах, а Сергей пропускал в среднем одну шайбу и отражал 97% бросков.

Творил чудеса россиянин и в отдельно взятых играх. Дважды в декабре оставлял ворота в неприкосновенности — в матчах с «Вегасом» и «Нью-Джерси». Всего же довёл количество шатаутов в карьере до 26. За последние годы никто в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не выпекал «сухари» чаще Бобровского. Ни Пекки Ринне из «Нэшвилла», ни Андрей Василевский из «Тампы», ни Туука Раск из «Бостона».

К вопросу о наследии — именно Бобровского журнал The Hockey News поставил выше других голкиперов из России. В топ-100 лучших вратарей в истории НХЛ Сергей расположился на 46-й строчке. Опередил он и Семёна Варламова с Ильёй Брызгаловым, и Николая Хабибулина с Евгением Набоковым.

Процент отражённых Бобровским бросков в текущем сезоне НХЛ составляет 90,6 при коэффициенте надёжности 2,87. Это пятое место в Лиге и первое среди россиян. Отличный показатель для повёрнутых на статистике североамериканских лиг. Но…

«Произошёл инцидент, в котором Бобровский не смог соответствовать нашим ожиданиям и ценностям. Мы приняли решение, что Сергей не сыграет в ближайшем матче», — вдруг огорошил менеджер «Колумбуса» Ярмо Кекалайнен.

Несоответствие между регалиями Бобровского, уровнем его игры и применённой к нему санкции порождало и порождает конспирологические версии.

Контракт

Самая популярная из них — давление на Бобровского из-за отказа продлевать контракт. Не секрет, что соглашение Сергея с «Коламбусом» истекает в конце сезона. С самого лета 2018 года «Блю Джекетс» пытаются переподписать своего основного вратаря, но каждый раз получают от ворот поворот.

Не желает Бобровский оставаться в штате Огайо — и хоть ты тресни. Не прельщает даже возможность улучшить личные условия. Сейчас Сергей получает в Коламбусе $7,4 млн в год, но при желании может выбить из клуба куда больше — вплоть до $9,25 млн в год.

Дело тут, однако, не в деньгах. Бобровский выступает за «Коламбус» с 2012 года. И всё, что он выиграл с тех пор, — это две индивидуальные награды. Титулы лучшему вратарю сезона («Везина трофи») — это круто, но «Коламбус» так и не зарекомендовал себя клубом, который может претендовать на победу в Кубке Стэнли.

С 2012 года «Блю Джекетс» с равным успехом либо не выходят в плей-офф, либо уступают в первом же раунде.

Конфликт

Вторая и не менее популярная версия — размолвка, которая произошла между Бобровским и тренером «Коламбуса» Джоном Тортореллой. Эта версия весьма распространена в самой Северной Америке. Тамошним журналистам, собственно, она и обязана рождением с хождением-циркуляцией.

Сам Торторелла после натужной победы над «Нэшвиллом» в овертайме предпочёл отмолчаться на прямо заданные вопросы. Вместо него взял слово журналист TSN Пьер ЛеБрюн.

«Отношения Тортореллы и Бобровского далеки от идеальных. И эта история имеет давние корни. Ситуация длится ещё с конца плей-офф прошлого сезона», — заявил ЛеБрюн.

Тогда «Коламбус» уступил «Вашингтону», разбазарив преимущество в две победы, одержанные в гостях. Разочарование Тортореллы в Бобровском оказалось столь велико, что новый сезон «Блю Джекетс» начинали с Юнасом Корписало в воротах.

Дисциплина

Все перечисленные версии выставляют «Коламбус» в негативном свете и работают на Бобровского. Тогда как вполне возможно, что за произошедшим не стоит ничего, кроме внутрикомандной этики, которую Сергей и нарушил. А после четырёх пропущенных шайб от «Тампы» и постыдной замены на Корписало в середине третьего периода нервы могли не выдержать не только у Бобровского.

О накопившейся усталости 30-летний вратарь говорил в начале января. И новый год для Бобровского в целом не задался. Замена в игре с «Тампой» стала второй в трёх проведённых матчах. До этого Сергей, пропустив трижды от «Каролины», отправился отдыхать уже во втором периоде. Всего же Бобровский пропускает не меньше трёх шайб в пяти матчах подряд — непозволительно много и непозволительно часто.

На фоне демарша Бобровского, который сразу после замены в игре с «Тампой» не присоединился к партнёрам на скамейке, а ушёл в раздевалку, Торторелла имел все основания поставить перед ним временный шлагбаум, а клуб — отстаивать принятые в коллективе нормы поведения и накладывать на хоккеистов те штрафные санкции, которые посчитает нужным.

«Произошедшее никак не связано с контрактом Бобровского. Надумана и версия о конфликте с Джоном Тортореллой. Это вообще далеко от истины», — как мантру, твердил Кекалайнен в интервью Columbus Dispatch.

Недалеки от истины, как представляется, два суждения: вскоре Бобровский вернётся к тренировкам, а затем и в «калитку» «Коламбуса», но только до конца сезона; точка невозврата в отношениях Бобровского и Тортореллы пройдена.