Победы, травмы и бедность: история великой советской фигуристки Воробьёвой

Трагическое известие для поклонников отечественного спорта пришло из США, где на 64-м году жизни скончалась знаменитая советская фигуристка Ирина Воробьёва. Она выступала в парном катании, завоевала звание чемпионки мира и Европы. Рассказываем подробнее о случившемся, а также вспоминаем самые яркие моменты её биографии.

Трагический исход

Известие о смерти Воробьёвой пришло 12 апреля. Подробности случившегося рассказала дочь спортсменки Алиса Воробьёва. По её словам, фигуристка скончалась в результате несчастного случая, а именно — падения в собственном доме. Других деталей произошедшего нет, остаётся только гадать, что за падение могло привести к такому трагическому исходу.

Вопрос с похоронами спортсменки решается. Последние годы жизни она провела в США, но всегда считала своим домом Россию. В ближайшее время станет понятно, получится ли предать тело Воробьёвой земле на родине рядом с её родителями.

Встреча с Москвиной

Уроженка Ленинграда Воробьёва была одной из первых учениц легендарной Тамары Москвиной, которая до сих пор продолжает поставлять олимпийских чемпионов. В 1972 году в возрасте 13 лет миниатюрная, подвижная и жизнерадостная девушка в паре с Александром Власовым произвела фурор на чемпионате СССР, сенсационно завоевав серебро.

Стало понятно, что пару ждёт большое будущее. При поддержке Москвиной фигуристы много экспериментировали, увеличивали сложность программ, добавляли новые элементы. Именно в работе с Воробьёвой и Власовым рождалась знаменитая система подготовки тренера, которая в последствии помогла ей воспитать целую армию чемпионов.

На международной арене Воробьёва и Власов дебютировали в 1974-м, но на своём первом чемпионате мира не попали в призы. Спустя два года пара взяла бронзу на континентальном первенстве, затем в этом же сезоне проделала аналогичный трюк на чемпионате мира. На Олимпиаде-1976 пара заняла обидное четвёртое место.

Год спустя Воробьёва и Власов оформили серебряный дубль на ЧМ и ЧЕ. Казалось, что они поступательно движутся к верхней ступени пьедестала, однако плавный ход нарушали постоянные травмы партнёрши. Власов в итоге решил завязать со спортом, а фигуристка встала в пару с бывшим одиночником Игорем Лисовским.

Ирина Воробьёва и Александр Власов Alexandr Yakovlev/Global Look Press

Время побед

У спортсменов очень быстро образовался невероятно гармоничный дуэт, который в сезоне-1980/81 добрался-таки до первых серьёзных побед. Пара выиграла и чемпионат мира, и первенство Европы. Однако оба успеха случились уже после Олимпиады-1980, в Лейк-Плэсиде. На Игры Воробьёва и Лисовский не попали: путёвку туда добыли Ирина Роднина с Александром Зайцевым, а также Марина Черкасова с Сергеем Шахраем. Именно они в такой же последовательности расположились на первой и второй строчках.

Воробьёва с Лисовским могли бы добиться гораздо больших успехов в карьере, однако очень мешали постоянные травмы партнёрши. Одних только сотрясений мозга у фигуристки набралось с десяток. Во многом именно поэтому победы спортсменов в 1981-м так и остались единственными на крупных международных турнирах. Окончательно со спортом Воробьёва завязала в 1983 году.

Дуэт советских фигуристов из Ленинграда Ирина Воробьёва и Игорь Лисовский Белинский Юрий, Науменков Николай/Фотохроника ТАСС

Американская мечта

После окончания карьеры Воробьёва несколько лет покаталась в ледовых шоу, а в начале 1990-х, когда спорт, как и всё остальное в России, переживал не лучшие времена, переехала в Колорадо. В США спортсменка работала тренером, но больших денег эта деятельность не приносила.

В 2010-м у Воробьёвой обострилась травма колена, денег на лечение катастрофически не хватало, а помогать бывшей чемпионке никто не спешил. В итоге она смогла выкарабкаться из трудной ситуации и прожить ещё 12 лет. На родине о чемпионке особенно никто не вспоминал до того момента, пока её не стало.