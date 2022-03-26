Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала ущербным чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье, сообщает «Матч ТВ». Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Пьедестал на этом ущербном чемпионате мира заняли вполне приличные спортсмены, но они не могли рассчитывать на высокие места, если бы были все сильнейшие, — заявила Роднина.

В подтверждение своих слов она привела в пример победу американцев Алексы Книрим/Брэндона Фрейзера в соревновании пар в Монпелье. Она отметила, что парники из США выигрывали за всю историю чемпионатов мира только три раза. Одни из этих разов пришёлся на тот момент, когда она «рожала» (речь идёт о ЧМ-1979, когда выиграли Тай Бабилония и Рэнди Гарднер)

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 27 марта.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил американской журналистке Кристин Бреннан наслаждаться победами своей сборной, пока российские фигуристы не вышли снова на мировую арену. До этого журналистка из США заявила, что там, где нет русских и китайцев, не существует проблем. Таким образом она отреагировала на отстранение россиян от чемпионата мира по фигурному катанию.