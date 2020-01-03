https://static.news.ru/photo/33f9b75a-2f05-11ea-b4a5-fa163e074e61_660.jpg Тамара Москвина Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина считает, что конфликт, который разгорелся в фигурном катании из-за Алины Загитовой, можно было бы обсудить внутри цеха, а не выносить на всеобщее обозрение.

Ранее фигуристка Загитова сообщила, что решила приостановить свои выступления на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу.

Это заявление прокомментировали многие известные личности, в том числе фигурист Евгений Плющенко и тренер Татьяна Тарасова. В ответ наставница Загитовой Этери Тутберидзе встряла в перепалку и попросила их не лезть не в своё дело.

По словам Москвиной, ей непонятно, почему такой жёсткий обмен мнениями стал достоянием общественности, пишет «АиФ».

Накануне фигурист Евгений Плющенко получил серьёзную травму в любительском хоккейном матче. Знаменитому спортсмену понадобилась помощь хирургов после того, как ему клюшкой попали в глаз, писал NEWS.ru.