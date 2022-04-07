Победы, дружба с Гитлером и лейкемия: история великой фигуристки Сони Хени

Ровно 110 лет назад родилась великая норвежская фигуристка Соня Хени, завоевавшая три золотые медали Олимпийских игр. Помимо спортивных подвигов спортсменка прославилась съёмками в голливудских фильмах, а также дружбой с Адольфом Гитлером. Рассказываем подробнее о биографии уникальной спортсменки.

Время побеждать

История великих спортсменов часто начинается с фразы «родился в бедной семье», однако про Хени этого сказать нельзя. Родители девочки жили в достатке в столице Норвегии Осло и могли себе позволить щедро спонсировать увлечение дочери фигурным катанием. Отец норвежки сознательно хотел сделать из неё спортивную звезду, поэтому нанимал лучших тренеров и педагогов. Среди них эмигрировавшая на Запад известная русская балерина Тамара Карсавина.

Уже в возрасте девяти лет Хени выступила на взрослом чемпионате Норвегии, а спустя два года заняла восьмое место на первых зимних Олимпийских играх в Шамони в соревнованиях одиночниц. Сейчас многие говорят о необходимости поднятия возрастного ценза в фигурном катании, а почти 100 лет назад никого не смущал соревнующийся со взрослыми 11-летний ребёнок.

В 14 Хени завоевала первое в карьере звание чемпионки мира по фигурному катанию, после чего проделала этот же трюк ещё девять раз подряд, но настоящую славу ей принесли победы на Олимпийских играх. Хени разрывала соперниц на трёх Олимпиадах подряд и устроила настоящую революцию в фигурном катании. Она первой начала кататься в короткой юбке и коньках белого цвета, а также уделять огромное внимание в прокатах хореографии.

Выступление норвежцев с чемпионкой мира Соней Хени (в центре) на открытии IV зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене Scherl/Global Look Press

Долларовый бум

В 1936-м Хени выиграла свою последнюю Олимпиаду, после чего решила покончить с любительским спортом. Фигуристка начала кататься в коммерческих шоу, активно сниматься в рекламе и, как многие знаменитости тех времён, добралась до киноиндустрии. Норвежка заключила контракт с голливудской киностудией Fox Studios, снялась в нескольких фильмах и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис того времени.

После вторжения немецких войск в Норвегию весной 1940 года Хени решила перебраться в США, где получила гражданство и продолжила сниматься в кино, а также организовала несколько собственных ледовых шоу. Их коммерческий успех был грандиозным: с учётом многочисленных рекламных контрактов и актёрских гонораров несколько лет норвежка входила в число самых богатых женщин мира.

По свидетельствам членов семьи спортсменки, богатство испортило Хени. Фигуристка переругалась с родственниками, трижды выходила замуж, а также демонстрировала абсолютную одержимость деньгами и сексом. Среди её ухажеров было множество знаменитых в те годы актёров и спортсменов, а последним спутником жизни стал норвежский меценат Нильс Унстад.

В 1966-м в возрасте 54 лет Хени поставили страшный диагноз — лейкемия. Три года спортсменка боролась с раком, но битва была проиграна. Осенью 1969-го фигуристка скончалась в самолёте во время перелёта из Парижа в Осло. На родине Хени установлен бронзовый памятник, норвежка запечатлена на нём делающей пируэт.

Дружба с Гитлером

Самой неоднозначной страницей в биографии Хени стали взаимоотношения с первыми лицами нацистской Германии Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. После победы на Играх-1936 в Германии норвежка радостно вскинула руку вверх в нацистском приветствии находящемуся на трибунах фюреру, а затем с радостью приняла его приглашение на званый ужин. Геббельс же активно участвовал в продвижении дебютного фильма Хени «Один на миллион».

Норвежская фигуристка Соня Хени Toronto Star/wikipedia.org

Дружба с Гитлером спасла имущество Хени во время немецкой оккупации Норвегии. В её доме на видном месте стояла фотография фюрера с его личной подписью, нацистам был дан приказ не трогать недвижимость спортсменки. Однако отличные отношения с немецким диктатором не помешали норвежке переехать в США, где она участвовала в сборе средств для поддержки американской армии.

Хени воздерживалась от публичной критики Гитлера и дистанцировалась от движения сопротивления оккупантам на родине, что вызвало шквал критики в Норвегии. Несмотря ни на что, в 1950-х фигуристка вернулась на родину, но некоторые соотечественники продолжали считать её предательницей. Мысли об этом беспокоили Хени до последних дней её жизни, окончательно отмыться от подозрений в пособничестве нацистам ей так и не удалось.