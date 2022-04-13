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Умерла чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьёва

12:42, 13 апреля 2022
Умерла чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьёва Ирина Воробьёва Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press
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Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьёва скончалась на 64-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Причина смерти не называется.

Память о выдающейся спортсменке навсегда останется в истории мирового фигурного катания и в сердцах всех её поклонников, — говорится в сообщении.

Ирина Воробьёва выступала в парном катании. В разное время её партнёрами были Александр Власов и Игорь Лисовский. Воробьёва является четырёхкратным серебряным призёром чемпионатов СССР (1972, 1977, 1980, 1981). В 1981 году она стала чемпионкой Европы и мира в паре с Лисовским.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР по хоккею Сергей Яшин скончался на 61-м году жизни.

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