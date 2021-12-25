Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие под руководством Тамары Москвиной, стали чемпионами России в парном катании. Спортсмены по сумме двух программ набрали 243,74 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
Второе место заняли также подопечные Москвиной — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они заработали 238 баллов. На третьей строчке остановились ученики Этери Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).
Произвольная программа у женщин состоится 25 декабря. Начало соревнований — в 18:00.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской, стал чемпионом России по фигурному катанию. Фигурист по сумме двух программ набрал 284,37 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.