Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России

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Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что баллы ученицы их академии Софьи Муравьёвой по итогам короткой программы на чемпионате России были сняты после протеста со стороны «Хрустального». Она считает, что судьи поступили незаконно. Её слова приводит «Спорт-Экспресс».

После короткой программы у женщин на чемпионате России в Санкт-Петербурге произошёл пересмотр оценок. Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьёва была лишена одного балла, из-за чего она опустилась на третье место. На...