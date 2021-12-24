Марк Кондратюк стал чемпионом России по фигурному катанию

Российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий под руководством Светланы Соколовской, стал чемпионом России по фигурному катанию. Фигурист по сумме двух программ набрал 284,37 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

На второй строчке расположился ученик Алексея Мишина Михаил Коляда, заработав за обе программы 283,70 балла. На третьем месте остановился Андрей Мозалёв (278,28).

Чемпионат России завершится 26 декабря.

Ранее сообщалось, что российская пара Александра Степанова и Иван Букин выиграла чемпионат России — 2022 по фигурному катанию. За произвольный танец фигуристы получили 134,61 балла. Общая сумма составила 223,37. Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Второе место заняли фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набрав 207,70 балла. На третьем месте остановились Елизавета Худайбердыева и Егор Базин (195,75). Лидеры ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов были вынуждены сняться с произвольной программы из-за травмы партнёра.

Ранее сообщалось, что отечественная фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, почувствовала недомогание во время выступления в произвольном танце на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. После проката спортсменку на руках унесли на осмотр к врачу.