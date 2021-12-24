Фигуристы Степанова и Букин стали двукратными чемпионами России

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин выиграла чемпионат России — 2022 по фигурному катанию. За произвольный танец фигуристы получили 134,61 балла. Общая сумма составила 223,37. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
Второе место заняли фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набрав 207,70 балла. На третьем месте остановились Елизавета Худайбердыева и Егор Базин (195,75).
Лидеры ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов были вынуждены сняться с произвольной программы из-за травмы партнёра.
Ранее сообщалось, что отечественная фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, почувствовала недомогание во время выступления в произвольном танце на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. После проката спортсменку на руках унесли на осмотр к врачу.