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Фигуристы Степанова и Букин стали двукратными чемпионами России

15:07, 24 декабря 2021
Фигуристы Степанова и Букин стали двукратными чемпионами России Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграла Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Российская пара Александра Степанова и Иван Букин выиграла чемпионат России — 2022 по фигурному катанию. За произвольный танец фигуристы получили 134,61 балла. Общая сумма составила 223,37. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Второе место заняли фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, набрав 207,70 балла. На третьем месте остановились Елизавета Худайбердыева и Егор Базин (195,75).

Лидеры ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов были вынуждены сняться с произвольной программы из-за травмы партнёра.

Ранее сообщалось, что отечественная фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, почувствовала недомогание во время выступления в произвольном танце на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. После проката спортсменку на руках унесли на осмотр к врачу.

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