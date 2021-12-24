Фигуристы Степанова и Букин стали двукратными чемпионами России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отечественная фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, почувствовала недомогание во время выступления в произвольном танце на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. После проката спортсменку на руках унесли на осмотр к врачу.

Выступление Загорски и Гурейро в произвольной программе оценили на 100,14 балла. В сумме они продемонстрировали результат в 179,5 балла. При этом после ритм-танца они занимали четвёртую строчку, уступая Виктории Синицыной...