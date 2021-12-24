Фигуристке Загорски стало плохо во время произвольного танца на ЧР

Отечественная фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, почувствовала недомогание во время выступления в произвольном танце на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. После проката спортсменку на руках унесли на осмотр к врачу.

Выступление Загорски и Гурейро в произвольной программе оценили на 100,14 балла. В сумме они продемонстрировали результат в 179,5 балла. При этом после ритм-танца они занимали четвёртую строчку, уступая Виктории Синицыной и Никите Кацалапову, Александре Степановой и Ивану Букину, а также Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

Ранее российский тренер Александр Жулин, под руководством которого выступает дуэт Синицина и Кацалапов, заявил, что у партнёра обострилась старая травма спины. Также тренер выразил надежду, что атлеты выступят на чемпионате Европы.