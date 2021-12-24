Появились подробности травмы фигуриста Кацалапова

Тренер Жулин сообщил, что у фигуриста Кацалапова обострилась старая травма спины
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:08, 24 декабря 2021
Виктория Синицина и Никита КацалаповФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российский тренер Александр Жулин, под руководством которого выступает дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, заявил, что у партнёра обострилась старая травма спины. Также тренер выразил надежду что Синицина и Кацалапов выступят на чемпионате Европы, сообщает Sport 24.
Никита на тренировке почувствовал боль, сообщил нам об этом — обострилась старая травма спины. Надеемся, ничего серьёзного, и что мы выступим на чемпионате Европы, — сказал Жулин.
После ритма-танца Синицина/Кацалапов лидировали, набрав 93,61 балла. Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин (88,76), третье — Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99).
Ранее сообщалось, что российский фигурист Евгений Семененко, выступающий в группе Алексея Мишина, выиграл короткую программу на чемпионате России. За свой прокат он получил 98,03 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.