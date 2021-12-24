Появились подробности травмы фигуриста Кацалапова

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Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, не смогут выступить в произвольной программе чемпионата России из-за травмы партнёра, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Никита Кацалапов получил травму на тренировке перед произвольной программой. О характере повреждения не сообщается. После ритма-танца Синицина/Кацалапов лидировали, набрав 93,61 балла. Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин (88,76),...