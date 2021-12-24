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Ученик Алексея Мишина выиграл короткую программу на чемпионате России

Евгений Семененко занял первое место на чемпионате России после короткой программы
15:47, 23 декабря 2021
Ученик Алексея Мишина выиграл короткую программу на чемпионате России Евгений Семененко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Российский фигурист Евгений Семененко, выступающий в группе Алексея Мишина, выиграл короткую программу на чемпионате России. За свой прокат он получил 98,03 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

В короткой программе Евгений Семененко исполнил каскад четверной тулуп — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Вторым по итогам короткой программы стал Марк Кондратюк. Он набрал 97,77 балла. На третьей строчке остановился Макар Игнатов — 95,84 балла.

Короткая программа у мужчин на чемпионате России запланирована на 24 декабря. Соревнования начнутся в 15:00.

Ранее сообщалось, что тренер российского фигуриста Михаила Коляды Алексей Мишин заявил, что с начала сезона рассматривался вариант возвращения Михаила Коляды к программе «Белый ворон», с которой он выступал в прошлом сезоне. Их команда приняла решение начать сезон с постановки «Список Шиндлера» в произвольной программе, потому что были опасения, что к концу соревновательного года «Белый ворон» превратится в «надоевшую ворону».

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